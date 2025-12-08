Cuesta: "Cambio di Oristanio dopo un quarto d'ora la decisione più difficile della mia vita"

Mister Carlos Cuesta, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di Pisa, ha commentato così la prestazione del suo Parma: "Abbiamo avuto dei momenti positivi nel gioco, nella pressione alta e nella gestione. Il rigore è figlio di un’azione del genere. Dobbiamo avere la capacità di adattarci quando la partita non va avanti come vogliamo. Ho visto buona organizzazione e mentalità: questo ci ha permesso di vincere. Sono molto orgoglioso di questa squadra e dello spirito. Ogni giorno ci sono questi atteggiamenti positivi".

Sul cambio di Oristanio, entrato al 75' e poi sostituito al 91': "La scelta più difficile della mia vita da allenatore, seppur corta. Semplicemente una questione tattica. Gaetano è una persona incredibile e un giocatore di grande livello. Mi è dispiaciuto tantissimo, ma è stata una questione tattica. Dovevamo rispondere ai cambi del Pisa, ho voluto mettere un giocatore in più. Gaetano ci darà tantissimo nelle prossime partite. Mi è dispiaciuto molto".

Sugli acciaccati: "Bernabé e Benedyczak hanno avuto problemi fisici. Non so ancora cosa precisamente".