Parma, Cuesta: "Abbiamo avuto noi le occasioni migliori. Orgoglioso della prestazione"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di Mediaset, al termine della gara persa allo scadere al Dall'Ara contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto orgoglioso della prestazione avuta in questi 95 minuti. Gli episodi hanno cambiato la direzione della partita, abbiamo avuto le occasioni migliori del match, se avessimo concretizzato si sarebbe parlato di un risultato diverso. Sono tanto orgoglioso della prestazione quanto deluso per il risultato, volevamo passare il turno e andare ai quarti davanti ai nostri tifosi. Non è stato possibile, ora ci concentriamo per migliorare, da domani lavoreremo in vista della sfida contro il Pisa di lunedì".

Questa gara è un piccolo passo nella vostra crescita?

"Spero di sì, non è facile venire a Bologna e fare una prestazione del genere. Abbiamo avuto le occasioni più chiare, ma quello che vogliamo è il risultato e oggi non è arrivato. Continueremo a lavorare perché arrivi, è l'unica strada che possiamo seguire".