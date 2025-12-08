Alisson sul caso Salah alla vigilia di Inter-Liverpool: "Mi dispiace, con lui bellissimo rapporto"

Alisson, portiere del Liverpool, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League di domani sera sul campo dell'Inter, valevole per la 6^ giornata della Fase Campionato della massima competizione europea per club.

Inevitabile per Alisson partire da qualche considerazione sul caso Salah che sta scuotendo lo spogliatoio del Liverpool: "Una situazione come questa non è mai facile, ma fa parte del calcio. Salah ha l'amore di tutti noi giocatori, della società e dei tifosi: è una situazione particolare tra lui e il club, noi abbiamo la testa concentrata sull'Inter e sulla partita. Personalmente mi dispiace, Salah è un grandissimo giocatore e leggenda del Liverpool, con lui ho un bellissimo rapporto. Ma veniamo qui con l'obiettivo di provare a vincere contro una grandissima squadra".

Il rapporto tra Salah e il Liverpool è recuperabile, quindi? Prosegue e conclude così nel suo intervento il numero uno dell'iconico club di Premier League: "Penso di sì, niente è irrecuperabile. Spero che succeda, per l'affetto che ho verso Salah e per il rapporto che ha lui con il Liverpool, club per cui ha fatto tanto e viceversa. Gli hanno dato l'occasione di vincere tutto in carriera, lui ha risposto con numeri impressionanti. Spero che il rapporto venga ricucito e credo succederà".