Pisa, Gilardino: "Mi è piaciuto l'atteggiamento, Nzola ha commesso una stupidaggine"

Nonostante un buon secondo tempo, il Pisa non riesce a rimontare e cade in casa nel cruciale scontro diretto contro il Parma. Questo il commento di mister Alberto Gilardino ai microfoni di DAZN: "Nella fotografia della partita, credo che il primo tempo sia stato molto equilibrato. Queste partite, come ho detto ieri in conferenza, si decidono sugli episodi, così è stato il primo tempo. Nel secondo tempo è stato un dominio assoluto da parte nostra, abbiamo fatto credo 47 cross e toccato 15/16 palloni in area. Purtroppo quando non riesci a concretizzare diventa difficile. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo, hanno fatto quello che gli avevo chiesto all'intervallo per provare ad andarla a riprendere. Dobbiamo mantenere la calma e la lucidità anche in questi momenti, senza perdere l'autostima. Tra quattro giorni ci aspetta un'altra partita importante, credo che questo sia il messaggio giusto".

Quali possono essere le soluzioni contro difese così chiude?

"Nel secondo tempo abbiamo avute due palle gol con Nzola, oltre a diverse palloni in area dove serve quella cattiveria giusta per metterla in porta. Ci lavoriamo, è un aspetto di maturità che deve arrivare, solo con il lavoro quotidiano possiamo migliorare. Quando trovi un avversario che si chiude come il Parma oggi, diventa più difficile trovare le linee di passaggio per poi andare a concretizzare. L'episodio del primo tempo ha spostato l'equilibrio, secondo me i ragazzi hanno fatto un ottimo secondo tempo".

Tante proteste dalla sua panchina su alcune decisioni:

"Purtroppo ci son stati diversi episodi da inizio stagione, però non voglio parlarne e non voglio creare alibi. Dobbiamo pensare a noi stessi, insistendo sulle tante cose buone che abbiamo e su quello che dobbiamo migliorare".

Rientrato Akinsanmiro, perdete Nzola:

"Perdiamo Nzola per una stupidaggine, era l'ultima partita che poteva giocare a Lecce prima della Coppa d'Africa. Akinsanmiro invece ci sarà, ha fatto un buon secondo tempo. Tutti i ragazzi si sono applicati, la voglia di andarla a riprendere c'è stata, questo mi fa ben sperare".