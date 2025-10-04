Al Tardini arriva il Lecce. La Gazzetta di Parma titola: "Cuesta a caccia di un'altra vittoria"
Dopo la prima vittoria in campionato lo scorso turno in casa contro il Torino, il Parma di Carlos Cuesta va a caccia del bis e quest’oggi, a partire dalle ore 15:00, il Tardini sarà teatro della sfida contro il Lecce, valida per la sesta giornata di Serie A.
Il tecnico spagnolo è pronto a confermare gran parte degli undici usciti trionfanti dalla gara con i granata, anche se restano aperti un paio di ballottaggi. Il primo riguarda la fascia destra, dove Britschgi è in vantaggio ma Almqvist scalpita. L’altro riguarda la trequarti: da vedere se Cuesta si affiderà nuovamente a Oristanio o preferirà sfruttare la sua velocità a gara in corso lanciando dal primo Sorensen. In attacco guideranno Cutrone e Pellegrino.
