Parma, Cuesta: "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, pensiamo solo al Pisa"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre gara della sfida contro il Pisa. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Con una vittoria oggi sareste salvi:

“Noi ci concentriamo su quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo fare è giocare bene la partita e concentrarci su quello che possiamo influenzare. Così il risultato arriverà da noi”.

Confermati gli 11 di Udine:

“Ndiaye ha iniziato titolare a Udine, è una cosa che non siamo abituati a fare in stagione ma abbiamo ripetuto la formazione dando continuità a una buona prestazione”.

Pensate alla parte sinistra della classifica?

“Pisa. Pisa ora, ci concentriamo sulla partita che sarà difficile. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi e migliorare noi, è un traguardo importante vederci migliorati".