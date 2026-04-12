Parma, Cuesta: "Voglio dire grazie ai ragazzi e ai tifosi. L'obiettivo non è raggiunto"

Il Parma ferma la corsa del Napoli, con una prova di cuore e carattere. Queste le parole di mister Carlos Cuesta ai microfoni di DAZN:

Voi non siete in una zona caldissima, ma il Napoli oggi doveva mettere pressione all’Inter. Impressionante l’attaccamento della squadra, quanto è felice di questa cosa? Come è riuscito a entrare nella testa dei giocatori?

“Voglio dire grazie ai ragazzi per tutto il lavoro che mettono in campo e ai tifosi che ci hanno dato un grande sostegno. Ci hanno dato una grande mano per correre un metro in più o arrivare un secondo prima, ci ha aiutato. Volevamo regalargli una vittoria per vivere un bellissimo pomeriggio insieme, ma ci prendiamo il punto. Noi dobbiamo impegnarci e vestire la maglia con onore senza guardare dove siamo, l’obiettivo non è raggiunto e dobbiamo lavorare. Il privilegio è essere qua con questi tifosi”.

Una partita perfetta in difesa, ma Strefezza ha comandato le ripartenze. Avete 9 punti sulla terzultima con solo 6 partite, te lo aspettavi?

“Io l’ho detto il primo giorno che sono arrivato, non avevo aspettative. Volevo lavorare il meglio possibile per alzare il livello, per questo neanche ci accontentiamo. Devono essere 6 settimane e 6 opportunità per lavorare, perché anche oggi è vero che la concentrazione è stata incredibile, ma allo stesso modo so che la nostra ambizione non finisce qua. Vogliamo avere più la palla e difendere meno, i ragazzi sanno che qualunque sia il contesto devono dare il massimo. Ora mi riempie di orgoglio. Avrei tanti nomi, ma me ne viene solo uno: il gruppo”.

Oggi Elphege ci ha messo 30 secondi per fare assist, l’aveva immaginata così:

“Noi quello che chiediamo ai giocatori sono le loro caratteristiche e qualità, a Elphege non possiamo chiedere di essere Pellegrino e viceversa. Devono sfruttare quello che sanno fare, lui ha grande energia e sorriso, si fa voler bene e aiuta i compagni. Ha rinforzato questo gruppo, speriamo che possa avere continuità da ora in poi”.