Parma, Delprato: "La salvezza passa dai risultati in casa, affrontiamo una squadra forte"
Nel pre partita di Parma-Udinese, il capitano crociato Enrico Delprato è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:
Oggi cercate la seconda vittoria consecutiva, quanto è importante costruire la salvezza in casa?
“E’ importante, questa settimana abbiamo parlato di dare continuità alla vittoria di Verona. Sarà un’occasione importante, perché affrontiamo una squadra fisica e forte. La salvezza passa anche dai risultati in casa, quindi sarà importante. Sappiamo di affrontare una squadra forte, fisica e completa. Sono di alto livello, dobbiamo essere concentrati su ogni palla ed entrare in campo con molta convinzione”.
