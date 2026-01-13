Parma domani a Napoli senza Almqvist e non solo. Cuesta pesca dalla Primavera, le ultime

Napoli-Parma domani aprirà il programma dei quattro recuperi delle partite rinviate a dicembre per la Supercoppa Italiana. Così, dopo la vittoria sul campo del Lecce, per i ducali arriva un'altra trasferta nel giro di pochi giorni. "Mi aspetto una partita come sempre. Siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. Sappiamo della difficoltà dell'avversario. Cercheremo di portarla dove vogliamo", ha detto lo stesso tecnico del Parma - Carlos Cuesta - nella conferenza stampa di vigilia.

Al Maradona, come confermato dallo stesso tecnico spagnolo, il Parma non avrà a disposizione diversi elementi: "Non sono a disposizione Lovik e Guaita, nemmeno Almqvist sarà convocato perché si è dovuto fermare per un piccolo problema", le parole in conferenza.

Gli infortuni nel dettaglio - Dunque, contro il Napoli niente Almqvist, col calciatore che ha avuto un problema al termine della rifinitura. Out come detto anche Lovik (sempre per piccolo risentimento muscolare) e il portiere Guaita (infortunio alla spalla). Al loro posto saranno convocati Casentini (portiere) e Drobnic (difensore centrale della Primavera), rispettivamente numero 67 e 61, prima convocazione per entrambi.