Parma e Lazio creano, ma non segnano: 0-0 all'intervallo. Ma rosso per Zaccagni

Pronti-via, la Lazio si rende pericolosa con un tiro di Cancellieri, su cui è attentissimo Corvi. Poi, però, col passare dei minuti cresce il Parma. E al 13' arriva anche la prima palla gol: splendida azione tutta di prima del Parma, Oristanio serve sul secondo palo Bernabé che rientra sul suo mancino e calcia a giro, para in tuffo Provedel. Poi tocca di nuovo alla Lazio essere pericolosa, con Estevez che salva sulla linea dopo un colpo di testa di Marusic.

Alla mezzora, invece, è Basic a impensierire il Parma con un calcio di punizione che sorvola di poco l'incrocio dei pali. E ancora il centrocampista biancoceleste, qualche minuto dopo, col mancino trova di nuovo un ottimo Corvi. Nel finale, poi, la brutta notizia per Sarri: Zaccagni interviene male su Estevez e per l'arbitro Marchetti è rosso diretto, anche se la decisione pare un po' severa. Sta di fatto che all'intervallo si va in parità nel risultato, ma col Parma in superiorità numerica.