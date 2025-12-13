Serie B, le formazioni ufficiali di Cesena-Mantova: le scelte di Mignani e Possanzini
Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Cesena-Mantova, match valido per la 16esima giornata della Serie B. Ecco le scelte dei due allenatori, Michele Mignani e Davide Possanzini.
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, C. Shpendi. All. Mignani.
MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Castellini, Cella, C. Bani; Trimboli, Artioli, Paoletti; T. Marras, Mensah, Ruocco. All. Possanzini.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Sabato 13 dicembre
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
CLASSIFICA
Frosinone 31
Monza 31*
Venezia 29*
Palermo 29*
Modena 29*
Cesena 27
Catanzaro 25*
Juve Stabia 22*
Padova 21*
Empoli 20*
Reggiana 20*
Avellino 20 *
Carrarese 16
Bari 16*
Südtirol 15*
Virtus Entella 15
Spezia 14*
Mantova 14
Sampdoria 13*
Pescara 10
* una gara in più