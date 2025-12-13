Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali: Zappacosta dal 1', Pisacane non cambia

Il sabato di Serie A si chiude con Atalanta-Cagliari, quarta sfida nel programma della 15^ giornata. Entrambe le squadre arrivano al meglio all'incontro: da una parte i bergamaschi sono reduci dall'impresa di Champions avendo battuto per 2-1 il Chelsea, dall'altra i sardi vengono dal successo casalingo per 1-0 ottenuto in campionato contro la Roma.

Palladino ne cambia uno solo rispetto al successo sui Blues, schierando Zappacosta sulla destra al posto di Bellanova. In avanti Scamacca, supportato da De Ketelaere e Lookman. Pisacane, dall'altro lato, propone gli stessi 11 che hanno iniziato contro la Roma. Gara speciale per Palestra, cresciuto nel vivaio della Dea. Di seguito le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane