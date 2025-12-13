Catanzaro-Avellino 1-0, le pagelle: Cissè match winner, Tutino delude

SERIE B, CATANZARO-AVELLINO: IL RISULTATO FINALE

CATANZARO

Pigliacelli 6 - Bravo a negare il gol a Tutino al 30esimo. Salvato dalla traversa sulla girata di Biasci.

Cassandro 6 - Dalla sua parte non è passato praticamente mai nessuno.

Brighenti 6 - Poco attento sul colpo di testa di Tutino, uno neo in una partita diligente.

Antonini 6.5 - Amministra nel migliore dei modi la difesa non permettendo praticamente mai agli avversari di rendersi pericolosi.

Favasuli 6 - Quando gioca bloccato non lo superi mai. Ed oggi così è stato.

Petriccione 6 - Dopo un inizio in apnea è riuscito a prendere le misure crescendo insieme a tutti i suoi compagni.

Pontisso 6 - Prezioso in ambo le fasi, soprattutto in quella di costruzione. Dal 87' Alesi S.V.

D’Alessandro 6 - Non eccellente come al solito ma comunque prezioso perché serve l'assist per il gol di Cissé. Dal 77' Frosinini 6 - Bravo a tenere sempre la posizione e non soffrire mai le avanzate sul suo lato dell'Avellino, spesso sterile.

Cissé 7 - Torna a segnare in campionato e lo fa nel migliore dei modi. Il migliore tra i suoi. Dal 69' Pandolfi 6 - Entra per contenere il forcing campano, e lo fa con estrema precisione risultando spesso prezioso in fase di ripiego.

Pittarello 6.5 - Esce stremato, dando tutto dal primo all'ultimo secondo disponibile. Dal 68' Rispoli 6 - Chiamato per far salire la squadra facendola rifiatare nei momenti di difficoltà. Lo fa, non rendendosi però mai pericoloso.

Iemmello 6 - Spreca l'occasione del vantaggio al 37'. Prestazione di sacrificio al servizio della squadra piuttosto che di qualità. Dal 87' Nuamah S.V.

Alberto Aquilani 6.5 - Vince, meritando. Bravo nel gestire con le sostituzioni il momento di massimo forcing dell'Avellino.

AVELLINO

Daffara 5.5 - Risponde subito presente con due grandi interventi, ma poteva fare meglio sul gol di Cissè.

Enrici 5.5 - Non brilla neanche lui, soffre la catena di sinistra del Catanzaro.

Simic 5.5 - Decisivo, in negativo, con la leggera deviazione che ha scaturito la rete di Cissè.

Fontanarosa 6 - Sempre attento e puntuale nelle chiusure.

Missori 5 - Oggi è mancata la sua spinta in fase offensiva. Da rivedere quella difensiva, visto che il gol arriva dal lato suo. Dal 63' Russo 5 - Ha dato poco e nulla in più rispetto a quello che Missori aveva dato nell'ora di gioco in campo.

Kumi 5.5 - Partita sottotono per il talento del Sassuolo, uscito tra le altre cose per infortunio. Dal 56' Besaggio 5.5 - Entra bene ma pecca di qualità, quella che forse avrebbe potuto aiutare l'Avellino a trovare la rete del pareggio.

Sounas 5.5 - Si sacrifica per i suoi compagni da capitano vero, ma così facendo viene meno sotto un punto di vista di lucidità.

Cancellotti 5.5 - Partito forte, si è piano piano appassito con il passare dei minuti, soprattutto in fase offensiva.

Palumbo 5 - Non è mai realmente riuscito a dettare i tempi di gioco dei suoi. Dal 82' Crespi S.V.

Biasci 6 - Il più pericoloso tra i suoi. La traversa gli ha negato la gioia del gol.

Tutino 5 - Pigliacelli gli nega la rete del vantaggio al 30', poi per il resto poco coinvolto. Dal 63' Patierno 5 - Ingresso anonimo. Non è riuscito a dare alla manovra offensiva dell'Avellino quello che Biancolino gli aveva chiesto.

Raffaele Biancolino 6 - Con i cambi era riuscito a dare nuova linfa alla propria squadra, che però non è riuscita a trovare la rete del pareggio.