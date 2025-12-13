Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Catanzaro-Avellino 1-0, le pagelle: Cissè match winner, Tutino delude

Catanzaro-Avellino 1-0, le pagelle: Cissè match winner, Tutino deludeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:27Serie B
Lorenzo De Angelis
fonte Catanzaro Avellino

SERIE B, CATANZARO-AVELLINO: IL RISULTATO FINALE

CATANZARO

Pigliacelli 6 - Bravo a negare il gol a Tutino al 30esimo. Salvato dalla traversa sulla girata di Biasci.
Cassandro 6 - Dalla sua parte non è passato praticamente mai nessuno.
Brighenti 6 - Poco attento sul colpo di testa di Tutino, uno neo in una partita diligente.
Antonini 6.5 - Amministra nel migliore dei modi la difesa non permettendo praticamente mai agli avversari di rendersi pericolosi.
Favasuli 6 - Quando gioca bloccato non lo superi mai. Ed oggi così è stato.
Petriccione 6 - Dopo un inizio in apnea è riuscito a prendere le misure crescendo insieme a tutti i suoi compagni.
Pontisso 6 - Prezioso in ambo le fasi, soprattutto in quella di costruzione. Dal 87' Alesi S.V.
D’Alessandro 6 - Non eccellente come al solito ma comunque prezioso perché serve l'assist per il gol di Cissé. Dal 77' Frosinini 6 - Bravo a tenere sempre la posizione e non soffrire mai le avanzate sul suo lato dell'Avellino, spesso sterile.
Cissé 7 - Torna a segnare in campionato e lo fa nel migliore dei modi. Il migliore tra i suoi. Dal 69' Pandolfi 6 - Entra per contenere il forcing campano, e lo fa con estrema precisione risultando spesso prezioso in fase di ripiego.
Pittarello 6.5 - Esce stremato, dando tutto dal primo all'ultimo secondo disponibile. Dal 68' Rispoli 6 - Chiamato per far salire la squadra facendola rifiatare nei momenti di difficoltà. Lo fa, non rendendosi però mai pericoloso.
Iemmello 6 - Spreca l'occasione del vantaggio al 37'. Prestazione di sacrificio al servizio della squadra piuttosto che di qualità. Dal 87' Nuamah S.V.

Alberto Aquilani 6.5 - Vince, meritando. Bravo nel gestire con le sostituzioni il momento di massimo forcing dell'Avellino.

AVELLINO

Daffara 5.5 - Risponde subito presente con due grandi interventi, ma poteva fare meglio sul gol di Cissè.
Enrici 5.5 - Non brilla neanche lui, soffre la catena di sinistra del Catanzaro.
Simic 5.5 - Decisivo, in negativo, con la leggera deviazione che ha scaturito la rete di Cissè.
Fontanarosa 6 - Sempre attento e puntuale nelle chiusure.
Missori 5 - Oggi è mancata la sua spinta in fase offensiva. Da rivedere quella difensiva, visto che il gol arriva dal lato suo. Dal 63' Russo 5 - Ha dato poco e nulla in più rispetto a quello che Missori aveva dato nell'ora di gioco in campo.
Kumi 5.5 - Partita sottotono per il talento del Sassuolo, uscito tra le altre cose per infortunio. Dal 56' Besaggio 5.5 - Entra bene ma pecca di qualità, quella che forse avrebbe potuto aiutare l'Avellino a trovare la rete del pareggio.
Sounas 5.5 - Si sacrifica per i suoi compagni da capitano vero, ma così facendo viene meno sotto un punto di vista di lucidità.
Cancellotti 5.5 - Partito forte, si è piano piano appassito con il passare dei minuti, soprattutto in fase offensiva.
Palumbo 5 - Non è mai realmente riuscito a dettare i tempi di gioco dei suoi. Dal 82' Crespi S.V.
Biasci 6 - Il più pericoloso tra i suoi. La traversa gli ha negato la gioia del gol.
Tutino 5 - Pigliacelli gli nega la rete del vantaggio al 30', poi per il resto poco coinvolto. Dal 63' Patierno 5 - Ingresso anonimo. Non è riuscito a dare alla manovra offensiva dell'Avellino quello che Biancolino gli aveva chiesto.

Raffaele Biancolino 6 - Con i cambi era riuscito a dare nuova linfa alla propria squadra, che però non è riuscita a trovare la rete del pareggio.

Articoli correlati
Serie B, terza vittoria di fila per il Catanzaro: Avellino battuto 1-0 Serie B, terza vittoria di fila per il Catanzaro: Avellino battuto 1-0
Serie B, 16ª giornata: Catanzaro-Avellino ancora sullo 0-0 al 45'. Tre gli ammoniti... Serie B, 16ª giornata: Catanzaro-Avellino ancora sullo 0-0 al 45'. Tre gli ammoniti
Catanzaro-Avellino, le formazioni ufficiali: due punte per Aquilani. Irpini a 3 dietro... Catanzaro-Avellino, le formazioni ufficiali: due punte per Aquilani. Irpini a 3 dietro
Altre notizie Serie B
Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"... Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"
Serie B, Mantova avanti 2-1 a Cesena all'intervallo: decidono fin qui Ruocco e Artioli... Serie B, Mantova avanti 2-1 a Cesena all'intervallo: decidono fin qui Ruocco e Artioli
Catanzaro, Aquilani: "Vittoria importante, ma restiamo con i piedi per terra" Catanzaro, Aquilani: "Vittoria importante, ma restiamo con i piedi per terra"
Catanzaro-Avellino 1-0, le pagelle: Cissè match winner, Tutino delude Catanzaro-Avellino 1-0, le pagelle: Cissè match winner, Tutino delude
Serie B, le formazioni ufficiali di Cesena-Mantova: le scelte di Mignani e Possanzini... Serie B, le formazioni ufficiali di Cesena-Mantova: le scelte di Mignani e Possanzini
Serie B, terza vittoria di fila per il Catanzaro: Avellino battuto 1-0 Serie B, terza vittoria di fila per il Catanzaro: Avellino battuto 1-0
Venezia, Stroppa: "Partita straordinaria. Monza mi è nel cuore" Venezia, Stroppa: "Partita straordinaria. Monza mi è nel cuore"
Spezia, Donadoni: "Bandinelli da solo non basta. Se vuoi certi giocatori devi investire"... Spezia, Donadoni: "Bandinelli da solo non basta. Se vuoi certi giocatori devi investire"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
3 David Hancko, lasciato fuori dall'hotel dell'Al Nassr. E deve giocare 20 anni all'Atletico
4 Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
5 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Immagine top news n.1 Juventus, guarda chi si rivede: Milik torna a lavorare in gruppo dopo ben 550 giorni
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica: la Lazio ne supera due ed è a -1 dalla Juve, Parma quartultimo
Immagine top news n.3 Nelle difficoltà c'è sempre Noslin: Lazio eroica, passa in 9 contro 11 e vince a Parma
Immagine top news n.4 Juve a Tether? Risponde Buffon: "Non mi sembra che Elkann l'abbia mai messa in vendita"
Immagine top news n.5 Torino, Cairo: "Mercato? Coglieremo le opportunità. Non abbiamo nessun blocco"
Immagine top news n.6 John Elkann a Tether: "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"
Immagine top news n.7 L'annuncio di Exor: "Respinta all'unanimità la proposta di acquisto della Juventus di Tether"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.3 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri: "Una vittoria che ci darà entusiasmo. Rosso a Zaccagni eccessivo"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Sarri: "Stiamo migliorando in mentalità. Cartellini rossi? Frettolosi"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta subito in vantaggio: Scamacca con il tacco, strada in salita per il Cagliari
Immagine news Serie A n.4 Parma, Corvi: "Non mi focalizzerei sull'errore di un singolo. È mancata precisione"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta: "Ripartiremo, ora non posso analizzare lucidamente. Non siamo stati precisi"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, a breve Cataldi in conferenza dopo la gara di Parma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Avremmo meritato il pareggio, ma mi aspetto di più da tutti"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Mantova avanti 2-1 a Cesena all'intervallo: decidono fin qui Ruocco e Artioli
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Aquilani: "Vittoria importante, ma restiamo con i piedi per terra"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Avellino 1-0, le pagelle: Cissè match winner, Tutino delude
Immagine news Serie B n.5 Serie B, le formazioni ufficiali di Cesena-Mantova: le scelte di Mignani e Possanzini
Immagine news Serie B n.6 Serie B, terza vittoria di fila per il Catanzaro: Avellino battuto 1-0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Capuano: ''Convinto che faremo una grande prestazione. Assenze? Zero alibi"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, De Boer: "Siamo convinti di essere forti, tifosi dodicesimo uomo"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati delle 17:30: Virtus Verona corsara, vittoria pirotecnica del Forlì
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Ferretti: "Cambio doloroso ma necessario. Orgogliosi di aver riportato Corini"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, il direttore sportivo Daniele Faggiano tamponato: nulla di grave
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, Bolzoni si presenta: "Voglia di riscatto e massima concentrazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Roma avanti 2-0 sulla Ternana all'intervallo
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Milan-Inter 1-5: tripletta di Bugeja e sorpasso nerazzurro in classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: al 45' Milan-Inter è sull'1-1. Ivana risponde a Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: vittorie negli anticipi per Juventus e Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: Napoli avanti sulla Juve. Fiorentina 1-1 a Como. I parziali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere