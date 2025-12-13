Catanzaro, Aquilani: "Vittoria importante, ma restiamo con i piedi per terra"

Nel post partita di Catanzaro-Avellino, sfida vinta dai calabresi di misura grazie alla rete di Cissè, il tecnico Alberto Aquilani è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione più che positiva dei suoi ragazzi questo pomeriggio:

“Partita dura, ma lo sapevamo. Nel primo tempo eravamo a ritmi lenti, avremmo potuto aumentare l’intensità, ma sempre in controllo. Vittoria importante, che ci dà autostima e ci permette di lavorare ulteriormente meglio. Sono convinto, però, che i margini siano ancora tanti. Cissè con Pittarello e Iemmello? Per me può diventare una mezzala forte, deve capire di dover migliorare anche in fase difensiva. Mi è piaciuto e può essere una soluzione. A volte si incaponisce troppo forse, ma ragazzi ha 18 anni… La partita dura novanta minuti, uscire alla distanza nel secondo tempo è un segnale positivo di voglia e condizione. Sono felice della difesa, spesso si sono evidenziati aspetti negativi e mi piace evidenziare la prestazione di oggi. Pigliacelli compreso. Petriccione? Ha fatto giocate semplici, ma sono proprio quelle che mi piacciono. Complimenti a lui e Pontisso: geometrie, cuore e personalità. Bravi tutti, ma la strada è lunga e non esaltiamoci troppo. Bisogna riconoscere le singole partite e le tante partite diverse che ci sono nella stessa gara. C’erano gli spazi per incidere ancora di più, sicuramente ne parleremo per migliorare ancora di più. Pittarello consente a Iemmello di essere più libero, assolutamente. Per farli giocare tutti insieme ci vuole però equilibrio, altrimenti prendi contropiedi e rischi più del dovuto. Con questo spirito di sacrificio, però, si può fare tutto. Obiettivi? Abbiamo vissuto alti e bassi, serve restare coi piedi per terra. Mettiamo punti e mattoncini per la salvezza, poi a marzo-aprile capiremo dove siamo”. Le dichiarazioni di Aquilani sono state riportate dai colleghi di pianetaserieb.com.