Hellas Verona, i convocati di Zanetti: tornano Serdar e Gagliardini, Mosquera ce la fa
Torna il capitano Suat Serdar dopo la distorsione al ginocchio destro subita il 29 ottobre contro il Como e la decisione di optare per una terapia conservativa (anziché l'operazione). Ce la fa anche Daniel Mosquera nonostante il problema al ginocchio riscontrato nelle ultime ore. Rientra anche Roberto Gagliardini dopo il turno di squalifica. Ancora out Jean Daniel Akpa-Akpro, Tomas Suslov e Domagoj Bradaric.
Di seguito la lista dei convocati dell'Hellas Verona di mister Zanetti per la sfida di domani a Firenze con la Fiorentina, valida per il 15° turno di Serie A:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Belghali, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou
Centrocampisti: Yellu, Kastanos, Harroui, Bernade, Niasse, Al-Musrati, Gagliardini, Serdar.
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi.