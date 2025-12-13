Union Brescia, Ferretti: "Cambio doloroso ma necessario. Orgogliosi di aver riportato Corini"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Eugenio Corini, il direttore sportivo dell’Union Brescia Andrea Ferretti ha spiegato le motivazioni del cambio in panchina e delineato i prossimi passi della società.

“Prima di tutto saluto mister Diana e il suo staff: la stima umana e professionale resta immutata”, ha esordito Ferretti, sottolineando come la scelta sia stata sofferta: “Il cambio è una sconfitta per me e per la società. Le responsabilità sono condivise, ma dopo alcune valutazioni era necessario intervenire”.

Grande soddisfazione invece per il ritorno di Corini: “Siamo orgogliosi di aver riportato Eugenio a Brescia. L’energia che ci ha trasmesso nei colloqui ci ha dato la carica giusta per chiudere l’operazione”.

Sul rendimento della squadra il ds è stato diretto: “Mi aspetto un rendimento migliore da qualche giocatore. Il gruppo ha valori umani e tecnici, poi però è il campo che ci giudica. C’è ancora tempo per dimostrare che le scelte erano giuste”.

Capitolo infortuni e mercato: “L’analisi va fatta a 360 gradi. Con il nuovo staff lavoreremo per rientri graduali e per ritrovare una condizione ottimale. Sul mercato lasciamo valutare il mister in queste settimane, ma la società è pronta ad alzare il livello se necessario”. Ferretti ha aggiunto: “Ci sono valutazioni aperte in tutti i reparti e la proprietà è disponibile a intervenire. La società non è impreparata”.

Infine, sul tema personalità e senso di appartenenza: “La personalità è importante e verrà valutata. Il gruppo ne ha, ma considereremo anche questo aspetto nel mercato. Ora ci attendono due partite difficili, poi un grande girone di ritorno con i rientri e le opportunità del mercato”.