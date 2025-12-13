Salernitana, De Boer: "Siamo convinti di essere forti, tifosi dodicesimo uomo"

Soddisfatto il centrocampista della Salernitana, De Boer, dopo il successo esterno contro il Picerno ha dichiarato: "Vittoria sofferta ma molto importante. Abbiamo pressato tanto e alla fine il gol è arrivato. Non era facile su un campo sintetico. Nell’intervallo il mister ci ha strigliato e nella ripresa abbiamo cambiato marcia. Mi trovo bene con Capomaggio, è un giocatore forte. Il mio ruolo naturale è quello di playmaker, ma sono a disposizione del mister ovunque serva.

Sappiamo di essere una squadra forte. Ha ragione il direttore sportivo quando ci ricorda che siamo forti e, a fine primo tempo, ci siamo guardati in faccia ribadendo di essere superiori a loro. Non so cosa scatti nella nostra testa quando passiamo in vantaggio, ma non rimonti sette volte se non hai cuore e organizzazione. Vorremmo tutti vincerle con ampio scarto, ma anche successi del genere possono fare la differenza. Vorrei fare un ringraziamento ai nostri tifosi: anche oggi erano con noi in settecento, sono per davvero il dodicesimo uomo in campo".