Incredibile a Parma: la Lazio gioca in 9 contro 11, ma Noslin trova il gol dell'1-0
Ha dell'incredibile quanto stiamo vedendo a Parma in questo finale di partita. Al Tardini, qualche minuto dopo la seconda espulsione per la Lazio (Basic, dopo Zaccagni), i biancocelesti riescono a trovare il gol dell'1-0: errore della difesa crociata, Noslin ne approfitta, scarta Corvi e deposita in rete.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l'assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l'ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
