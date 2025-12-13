Incredibile a Parma: la Lazio gioca in 9 contro 11, ma Noslin trova il gol dell'1-0

Ha dell'incredibile quanto stiamo vedendo a Parma in questo finale di partita. Al Tardini, qualche minuto dopo la seconda espulsione per la Lazio (Basic, dopo Zaccagni), i biancocelesti riescono a trovare il gol dell'1-0: errore della difesa crociata, Noslin ne approfitta, scarta Corvi e deposita in rete.