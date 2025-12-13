La Lazio chiude in 9 uomini a Parma: espulso Basic per fallo di reazione su Estevez
La Lazio ciude addirittura in nove uomini sul campo del Parma. Dopo l'espulsione di Zaccagni nel primo tempo, arriva un altro cartellino rosso nella ripresa: se lo becca Toma Basic per un fallo di reazione su Estevez.
