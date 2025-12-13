Salernitana, il direttore sportivo Daniele Faggiano tamponato: nulla di grave
Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria della Salernitana che il pomeriggio del direttore sportivo Daniele Faggiano diventa improvvisamente grigio a causa di un incidente stradale. Un tamponamento di con un'altra auto per fortuna senza gravi conseguenze. A causa di un forte dolore alla spalla il diesse è stato trasportato all' ospedale San Carlo di Potenza per gli accertamenti del caso.
