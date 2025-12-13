Serie A, la classifica: la Lazio ne supera due ed è a -1 dalla Juve, Parma quartultimo

La Lazio di mister Sarri conquista la sua sesta vittoria in campionato e supera in un colpo solo sia il Sassuolo sia la Cremonese: i biancocelesti, dopo l'1-0 contro il Parma, sono provvisoriamente a -1 dalla Juve. Gialloblù invece quartultimi in graduatoria con 4 punti di vantaggio sulla zona rossa. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti gare valide per il 15° turno:

Milan 31 (14 partite giocate)

Napoli 31 (14)

Inter 30 (14)

Roma 27 (14)

Bologna 25 (14)

Como 24 (14)

Juventus 23 (14)

Lazio 22 (15)

Sassuolo 20 (14)

Cremonese 20 (15)

Udinese 18 (14)

Torino 17 (15)

Atalanta 16 (14)

Lecce 16 (15)

Cagliari 14 (14)

Genoa 14 (14)

Parma 14 (15)

Pisa 10 (15)

Verona 9 (14)

Fiorentina 6 (14)