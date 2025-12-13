Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, i risultati delle 17:30: Virtus Verona corsara, vittoria pirotecnica del Forlì

© foto di Mirco Sorrentino/Uff. Stampa Paganese
Oggi alle 19:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse le gare della 18ª giornata di Serie C con calcio d’inizio alle 17.30, che hanno visto scendere in campo due gironi su tre.

Nel Girone A riflettori puntati sulla sfida di Renate, dove la FVS è stata protagonista di una gara ricca di episodi: due interventi al monitor per la concessione di due calci di rigore e l’espulsione di Maffei tra i padroni di casa. Al termine dei novanta minuti, però, il match si è chiuso in parità. Nell’altra gara del girone, colpo esterno della Virtus Verona, che si impone sul campo dell’Alcione Milano.

Nel Girone B, spettacolo nel derby emiliano-romagnolo: il Forlì conquista una vittoria pirotecnica contro il Carpi: 4-2 il risultato finale. Di seguito il riepilogo della giornata:

SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Lecco 1-1
13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)
Alcione Milano-Virtus Verona 0-1
71' Pagliuca
Renate-Trento 1-1
10' Rossi (R), 17' Capone (T) 
Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Inter U23-Giana Erminio
Ore 14:30 - Cittadella-Novara
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
Ore 14:30 - Pergolettese-Vicenza
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

Classifica - Vicenza 43, Lecco 34*, Union Brescia 30, Cittadella 28, Inter U23 27, Alcione Milano 27*, Pro Vercelli 24, Trento 24*, Giana Erminio 23, Renate 22*, Dolomiti Bellunesi 21, Lumezzane 21*, Novara 20, AlbinoLeffe 18, Virtus Verona 17*, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -5

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Campobasso-Perugia 1-0
24' Bifulco
Gubbio-Torres 0-0

Sabato 13 dicembre
Forlì-Carpi 4-2
12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)
Domenica 14 dicembre
Ore 14:30 - Pontedera-Sambenedettese
Ore 14:30 - Ternana-Bra
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25*, Pineto 24, Forlì 24*, Campobasso 22*, Pianese 22*, Vis Pesaro 21, Juventus Next Gen 20*, Ternana 19, Gubbio 19*, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12*, Pontedera 12, Torres 1*

*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cavese-Siracusa 1-1
45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)
Picerno-Salernitana 1-2
41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)
Trapani-Cosenza 1-1
20' Beretta (C), 43' Canotto (T)

Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Atalanta U23-Sorrento
Ore 14:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Benevento-Giugliano
Ore 17:30 - Casertana-Latina
Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

Classifica - Catania 37, Benevento 35, Salernitana 35*, Cosenza 33*, Casertana 29, Casarano 25, Monopoli 24, Potenza 24, Crotone 24, Trapani 23*, Audace Cerignola 23, Atalanta U23 22, Team Altamura 19, Cavese 18*, Sorrento 17, Giugliano 15, Siracusa 15*, Latina 15, Foggia 15, Picerno 13*

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

