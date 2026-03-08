Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Delprato dopo Fiorentina-Parma: "Hanno dato il premio a me, ma il nostro MVP è Cremaschi"

Dimitri Conti
Oggi alle 21:37Serie A
Dimitri Conti

Enrico Delprato, difensore e capitano del Parma, ha parlato a DAZN subito dopo lo 0-0 sul campo della Fiorentina, nella quale è stato premiato come migliore in campo: "È stata una partita difficile, i valori della Fiorentina non rispecchiano la classifica che ha. Sapevamo di dover battagliare, siamo stati bravi anche con la palla, disputando una buona partita. Punto importante".

Promosso Cremaschi, da capitano (l'argentino è a fianco a lui per l'intervista, ndr)?
"Benissimo, se lo merita tanto perché è uno di quei ragazzi che in settimana spinge sempre al massimo. Non ha avuto tanta fortuna nelle rotazioni, oggi ha fatto una grandissima partita in un ruolo che non è suo, non abbiamo dovuto dirgli neanche niente. Il nostro MVP è lui, anche se il premio l'ho vinto io".

Si dice che siete difensivisti, ma non è una qualità?
"Fase difensiva perfetta no, c'è sempre qualcosa da migliorare, ma bisogna continuare a lavorare sui nostri punti di forza. E quando non prendi gol non è solo merito di difensori e portiere, ma anche del mazzo che si fanno gli altri. Dobbiamo creare qualcosa di più per impensierire gli avversari, ma riguarda tutti".

