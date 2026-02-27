TMW
Parma, Delprato sostituito per giramenti di testa: aveva preso una pallonata nel 1° tempo
Doppio cambio per il Parma all’intervallo della sfida contro il Cagliari. Tra le sostituzioni decise da Carlos Cuesta c’è anche quella di capitan Delprato, costretto ad alzare bandiera bianca dopo i problemi accusati nel finale di primo tempo. Il difensore non è rientrato in campo a causa di giramenti di testa, conseguenza di una pallonata ricevuta nei minuti precedenti all’intervallo. Lo staff medico ha preferito non correre rischi, optando per la sostituzione a scopo precauzionale.
Al suo posto entra Oristanio, con il Parma che ridisegna così il proprio assetto per la ripresa. Una scelta dettata esclusivamente dalle condizioni fisiche del capitano, monitorate già negli spogliatoi durante la pausa.
