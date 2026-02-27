TMW Parma, buone notizie per capitan Delprato: accertamenti con esito negativo in ospedale

Attimi di apprensione in casa Parma per le condizioni di capitan Enrico Delprato. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo della sfida contro il Cagliari (1-1) dopo aver accusato giramenti di testa in seguito a una pallonata rimediata nel finale di primo tempo. Una situazione che ha spinto lo staff medico a intervenire immediatamente, consigliando la sostituzione a scopo precauzionale.

Terminata la gara, Delprato è stato accompagnato in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Gli esami strumentali hanno escluso complicazioni e dato esito rassicurante: nessuna conseguenza significativa dopo il colpo subito. L’allarme, dunque, è rientrato. Il capitano sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazione.