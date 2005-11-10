Parma, Gilardino sulla sua squadra: "Un gruppo molto giovane ma con qualità"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Parma Alberto Gilardino ha parlato del gruppo a disposizione: "Questa è la realtà di questa squadra, un gruppo molto giovane ma con qualità. Ci sono giocatori che, attraverso gli atteggiamenti quotidiani e anche nelle partite, dimostrano la loro leadership. Basta a pensare a Troilo, che attraverso l'attitudine all'interno della partita ha trasmesso quel tipo di aspetto. Ci basiamo molto su questo tipo di atteggiamenti in campo.

La leadership è diversa da giocatore a giocatore, uno può avere leadership vocale o tecnica o di atteggiamento in campo. Questo fa la differenza. Sono consapevole, e lo siamo tutti, del momento: sappiamo dove ci troviamo e la posizione in classifica. Sappiamo che l'ambiente si aspetta molto da noi. Io chiedo di mantenere fiducia in questa squadra, è ciò che cerco di trasmettere anche io ogni giorno. Basta solo una scintilla, una partita fatta nel modo giusto affinché le cose cambino velocemente. Il punto dell'altra sera è stato un momento di partenza, arrivavamo da partite in cui avevamo subito diversi gol.

Le richieste mie erano state sull'essere mentalizzati nel fare una partita concreta, attraverso la quale non dovevamo subire gol e così è stato. Allo stesso tempo l'energia che abbiamo messo è venuta meno rispetto alla proposta offensiva che volevamo fare. Penso anche che abbiamo la necessità di fare una partita un po' incosciente a Bergamo in alcuni momenti della gara, mantenendo un certo tipo di equilibrio, perché affrontiamo una squadra con individualità forti. Allo stesso tempo dovremo avere coraggio e un pizzico di incoscienza".

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