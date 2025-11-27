Yann Sommer, addio in estate? L'Inter sta valutando diversi profili per la sostituzione

Yann Sommer va verso l'addio in estate? È molto probabile, perché il portiere svizzero è finito nel tritacarne delle critiche nelle ultime settimane - anche per l'intervento che è costato il derby, seppur non facile - a pochi mesi di distanza dalla parata straordinaria con il Barcellona che aveva fatto gridare al miracolo. Lo svizzero ha un'età - ne compirà 37 a dicembre - ed è probabile che dopo tre anni di buone prestazioni si possa optare per un profilo differente, più giovane. D'altro canto anche l'arrivo di Josep Martinez, estate 2024, sembrava propendere per una direzione chiara.

Sommer ha tenuto botta, ma ha un contratto in scadenza e probabilmente non sarà rinnovato. Al suo posto ci sono diversi profili sondati, in particolare due. Uno più importante, come quello di Mike Maignan, che arriverebbe a parametro zero ma con uno stipendio molto alto, intorno ai 6 milioni di euro (netti) all'anno, magari con un bonus alla firma. Sarebbe forse uno sgarbo troppo grosso per l'altra metà di Milano, un po' sulle orme di quanto successo con Hakan Calhanoglu, seppur sostanzialmente diverso.

E poi c'è il profilo di Bento, che due anni fa era stato nel mirino interista e poi è finito in Arabia. Valutazione fra i 10 e i 12 milioni di euro, stipendio abbordabile (perché accetterebbe 3 milioni) e un discreto standing dovuto all'esperienza fra Al Nassr e nazionale brasiliana. Fra uno dei due può arrivare il prossimo portiere dell'Inter, senza dimenticare Caprile.