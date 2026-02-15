Torna la Champions, ecco le designazioni arbitrali: Juve a Makkelie, Atalanta a Gozubuyuk

Torna la Champions League. La Juventus scenderà in campo martedì 17 febbraio alle 18.45 contro il Galatasaray a Istanbul mentre, sempre nello stesso giorno ma alle 21, l’Atalanta se la vedrà al Westfalenstadion di Dortmund contro il Borussia. Due impegni insidiosi per le squadre italiane che arrivano a questo appuntamento con stati d'animo differenti.

La squadra di Luciano Spalletti arriva alla gara di dopodomani dopo l'amarezza e la rabbia per il derby d'Italia perso 3-2 contro l'Inter e con l'episodio contestato per l'espulsione di Kalulu. L'Atalanta invece arriva alla trasferta in terra tedesca dopo il successo per 2-0 sul campo della Lazio e del sesto posto conquistato dopo aver scavalcato il Como.

Sono stati ufficializzati i direttori di gara per le due partite. La sfida fra Galatasaray e Juventus sarà arbitrata dall'olandese Danny Makkelie mentre il match di Dortmund sarà affidato a Serdar Gozubuyuk, anche lui dei Paesi Bassi.