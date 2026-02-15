Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Polli con Wullaert. Kerr guida del ducali

Sarà il neo acquisto Kerr a guidare l'attacco del Parma nella sfida che apre la domenica di Serie A Women. Al suo fianco agirà Kajan con Benedetti alle loro spalle. In mezzo le fasce saranno occupate da Real e Dominguez con Gueguen al fianco di Uffren, mentre capitan Ambrosi guiderà la difesa a tre davanti a Ceasar. L'Inter risponde con Wullaer e Polli in avanti supportate da Magull. Glionna agirà a sinistra a centrocampo con Bartoli nella difesa a tre al fianco di Milikovic e Ivana Andres. Queste le formazioni ufficiali:

Parma (3-4-1-2): Ceasar; Cissoko. Ambrosi, Masu; Real, Gueguen, Uffren, Dominguez; Benedetti; Kajan, Kerr. A disposizione: Copetti, Fabiano, Cox, Di Stefano, Esteve, Leskinen, Lonati, Minuscoli, Rabot, Redondo, Zamanian. Allenatore Venturi

Inter (3-4-1-2): Runarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Ivana Andres; Glionna, Csiszar, Vihjalmsdottir, Robustellini; Magull; Wullaert, Polli. A disposizione: Belli, Ivarsdottir, Bowen, Bugeja, Consolini, Merlo, Pleidrup, Santi, Schouch, Tomasevic. Allenatore Piovani

SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio

Como Women-Sassuolo 2-0

41’ Chidiac, 61’ Nischler

Ternana Women-Genoa 3-1

10’ Bahr (G), 28’ e 83’ rig. Pirone (T), 60’ Massimino (T)

Milan-Fiorentina 0-1

18’ Janogy

Domenica 15 febbraio

Parma-Inter ore 12:30

Juventus-Lazio ore 15:00

Roma-Napoli Women ore 18:00

Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Fiorentina 21*, Como Women 20*, Milan 20*,Sassuolo 12*, Ternana Women 10*, Parma 9, Genoa 7*

* una gara in più