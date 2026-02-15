Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Polli con Wullaert. Kerr guida del ducali

Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Polli con Wullaert. Kerr guida del ducaliTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:58Calcio femminile
Tommaso Maschio

Sarà il neo acquisto Kerr a guidare l'attacco del Parma nella sfida che apre la domenica di Serie A Women. Al suo fianco agirà Kajan con Benedetti alle loro spalle. In mezzo le fasce saranno occupate da Real e Dominguez con Gueguen al fianco di Uffren, mentre capitan Ambrosi guiderà la difesa a tre davanti a Ceasar. L'Inter risponde con Wullaer e Polli in avanti supportate da Magull. Glionna agirà a sinistra a centrocampo con Bartoli nella difesa a tre al fianco di Milikovic e Ivana Andres. Queste le formazioni ufficiali:

Parma (3-4-1-2): Ceasar; Cissoko. Ambrosi, Masu; Real, Gueguen, Uffren, Dominguez; Benedetti; Kajan, Kerr. A disposizione: Copetti, Fabiano, Cox, Di Stefano, Esteve, Leskinen, Lonati, Minuscoli, Rabot, Redondo, Zamanian. Allenatore Venturi

Inter (3-4-1-2): Runarsdottir; Bartoli, Milinkovic, Ivana Andres; Glionna, Csiszar, Vihjalmsdottir, Robustellini; Magull; Wullaert, Polli. A disposizione: Belli, Ivarsdottir, Bowen, Bugeja, Consolini, Merlo, Pleidrup, Santi, Schouch, Tomasevic. Allenatore Piovani

SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio
Como Women-Sassuolo 2-0
41’ Chidiac, 61’ Nischler
Ternana Women-Genoa 3-1
10’ Bahr (G), 28’ e 83’ rig. Pirone (T), 60’ Massimino (T)
Milan-Fiorentina 0-1
18’ Janogy
Domenica 15 febbraio
Parma-Inter ore 12:30
Juventus-Lazio ore 15:00
Roma-Napoli Women ore 18:00

Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Fiorentina 21*, Como Women 20*, Milan 20*,Sassuolo 12*, Ternana Women 10*, Parma 9, Genoa 7*

* una gara in più

Articoli correlati
Oggi in campo le prime tre della classe: si chiude la 14ª di Serie A Women Oggi in campo le prime tre della classe: si chiude la 14ª di Serie A Women
Verona, aria fresca da Belghali e Bella-Kotchap. Con il Parma tocca ai giocatori... Verona, aria fresca da Belghali e Bella-Kotchap. Con il Parma tocca ai giocatori riaccendere la luce
Oggi in TV, Serie A: dove vedere il big match fra Napoli e Roma Oggi in TV, Serie A: dove vedere il big match fra Napoli e Roma
Altre notizie Calcio femminile
Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Polli con Wullaert. Kerr guida del ducali Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Polli con Wullaert. Kerr guida del ducali
Oggi in campo le prime tre della classe: si chiude la 14ª di Serie A Women Oggi in campo le prime tre della classe: si chiude la 14ª di Serie A Women
Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie... Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi... Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza... Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo... Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
3 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
4 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé
5 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Rosso a Kalulu, parla Rocchi: "Errore chiaro di La Penna, ma tutti cercano di fregarci"
Immagine top news n.2 Torna la Champions, ecco le designazioni arbitrali: Juve a Makkelie, Atalanta a Gozubuyuk
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Immagine top news n.4 Juve piena di rabbia: arbitri nel mirino. Chiellini e Comolli: "Non è calcio. È inaccettabile"
Immagine top news n.5 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Immagine top news n.6 Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Immagine top news n.7 Juve, Chiellini senza freni: "Errori inaccettabili, partita rovinata. Arbitri inadeguati"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Karlstrom: "Sassuolo squadra di qualità, ma noi siamo pronti"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Doig: "Per ripartire dopo l'Inter oggi dobbiamo ottenere i 3 punti"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Runjaic: "L'avversario più grande dell'Udinese siamo noi stessi"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso: "Fiducia in Lipani, oggi partita importante per noi"
Immagine news Serie A n.5 Lo speaker Federico Russo: "Contento della vittoria della Fiorentina. Kean è al 60% ma..."
Immagine news Serie A n.6 Correva l'anno 2006. Il primo scontro fra Conte e Gasperini è di un ventennio fa in Serie B
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Lauberbach: "Felice per il mio primo gol con questa maglia e per la vittoria"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Di Pardo: "Vittoria importantissima. Bellissimo l'entusiasmo che si è creato"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, continua la 25ª giornata: Monza e Frosinone devono rispondere al Venezia
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Avellino-Pescara: alla ricerca di punti, certezze e vittoria
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Empoli-Reggiana: al Castellani è sfida per uscire dalla crisi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Spezia-Frosinone: testa-coda al Picco. Nel 2020 era finale playoff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Cangelosi si dimette dopo una settimana: due i nomi per la panchina
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Cangelosi lascia Foggia dopo 7 giorni
Immagine news Serie C n.3 Foggia, termina già l'avventura di Cangelosi in panchina: il tecnico si è dimesso
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Giusto che ognuno di noi si dia un obiettivo. Dobbiamo difendere il margine"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 27ª giornata: in campo tutti e tre i gironi
Immagine news Serie C n.6 Novara, Lorenzini: "Il gol preso subito ci ha colpito mentalmente, dobbiamo lavorare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma-Inter, le formazioni ufficiali: Polli con Wullaert. Kerr guida del ducali
Immagine news Calcio femminile n.2 Oggi in campo le prime tre della classe: si chiude la 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…