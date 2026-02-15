Ruznic su Begic: "Impressionato dalla tifoseria, ha scelto la Samp nonostante altre offerte"

Arrivato nel mercato di riparazione dal Parma, dove non aveva trovato spazio nei primi mesi dell'anno, Tjas Begic si è dimostrato subito decisivo per la Sampdoria con due reti - contro Modena e Palermo - e il rigore procurato ieri contro il Padova e trasformato da Brunori nel gol vittoria. Intervistato da Sampdorianews.net il procuratore dello sloveno Amir Ruznic ha parlato così dell'esperienza in Liguria del calciatore: "Tjas è molto felice, entusiasta di essere arrivato alla Sampdoria, lo si capisce anche soltanto da come mi parla di persona e al telefono. È rimasto impressionato dalla tifoseria, meravigliosa, da paura. Io lavoro da tanti anni in Italia e gliene avevo parlato, è una tifoseria che merita palcoscenici più alti della Serie B".

"Dal punto di vista umano e caratteriale il suo approccio non mi sorprende, conosco anche la famiglia e come lo ha cresciuto. Hai ragione, ha fame, voglia di combattere su ogni pallone e lo sta dimostrando sul campo. - prosegue l'agente del classe 2003 - A mio parere da metà campo in su può giocare in almeno tre ruoli; esterno, trequartista dietro le punte e mezzala".

Spazio poi a un retroscena di mercato: "A gennaio aveva tante situazioni sia in Italia che all'estero, ad esempio Olanda, Belgio, Austria ma quando Andrea Mancini mi ha chiamato, a quel punto il ragazzo ha subito deciso per la Sampdoria, non ci poteva essere battaglia con altri club. - conclude Ruznic - Non so perché a Parma giocasse poco, il tempo è sempre galantuomo e il campo è il giudice. Vedremo a giugno come si evolveranno le situazioni di mercato, anche noi speriamo di poter restare alla Sampdoria".