Empoli-Reggiana, le formazioni ufficiali: Portanova in panchina. Nasti fa 100 in Serie B

Sarà ancora Nasti, alle centesima presenza in Serie B, ad affiancare Shpendi nell'attacco dell'Empoli questo pomeriggio. A centrocampi spazio ad Elia e Candela come esterni con Magnino e Ingacchiti ad affiancare il regista Degli Innocenti. La Reggiana risponde con Novakovich punta centrale supportato da Girma e Portanova che si accomoda in panchina. A sinistra c'è spazio per Tripaldelli con Libutti confermato a destra e l'ex Belardinelli mezzala. Queste le formazioni uffiicali:

Empoli (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Ignacchiti, Degli Innocenti, Magnino, Elia; Shpendi, Nasti. A disposizione: Perisan, Gasparini, Romagnoli, Yepes; Ceesay, Fila, Ebuehi, Indragoli, Haas, Guarino, Saporiti, Popov. Allenatore Dionisi

Reggiana (3-5-1-1) : Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Libutti, Belardinelli, Reinhart, Charlys, Tripaldelli; Girma; Novakovich. A disposizione: Seculin, Cardinali, Bozzolan, Vallarelli, Bozhanaj, Quaranta, Rover, Vicari, Mendicino, Fumagalli, Portanova, Lambourde. Allenatore Rubinacci