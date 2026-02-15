Milan, nota dopo la gara con la Fiorentina: "Campo impraticabile, a rischio le calciatrici"

La sfida di ieri pomeriggio fra Milan e Fiorentina disputata a Fiorenzuola d’Arda sotto una pioggia intensa che ha reso il campo di gioco ai limiti della praticabilità rischiando di causare infortuni, anche gravi, alle giocatrici in campo ha creato grandi polemiche fra tifosi e addetti ai lavori tanto che il club rossonero ha voluto fare alcune precisazioni su quanto accaduto come riportato da Milannews,it:

"All'indomani della partita di Serie A Women che ieri il Milan ha disputato in casa della Fiorentina (match finito 1-0 per le viola), il club rossonero vuole fare le seguenti precisazioni:

- Il Club esprime il proprio rammarico per quanto accaduto nel corso dell’incontro.

- La partita si è svolta su un terreno di gioco che presentava evidenti condizioni di impraticabilità, tali da compromettere la regolarità della gara e da mettere a rischio l’incolumità delle calciatrici.

- Nonostante le ripetute segnalazioni, la decisione arbitrale è stata quella di proseguire regolarmente l’incontro.

- Nel pieno rispetto delle istituzioni calcistiche e del ruolo degli ufficiali di gara, il Milan ritiene doveroso evidenziare la propria forte preoccupazione per quanto accaduto.

- Riteniamo che quanto visto non rappresenti un segnale positivo per il calcio femminile, che ogni giorno lavora per crescere in qualità, credibilità e nella tutela della salute delle atlete".