Pigliacelli nei guai per una patente nautica: avrebbe sostenuto l'esame mentre giocava

Mirko Pigliacelli, attuale portiere del Catanzaro, è stato indagato dalla Procura di Palermo a causa di una patente nautica. Come si legge su La Repubblica infatti il calciatore avrebbe dichiarato il falso in merito al suo esame visto che da un verbale si attestava che Pigliacelli fosse al porto di Palermo, dove giocava in quel momento, il 19 giugno del 2023 per sostenere la prova pratica per la patente.

Peccato che l'estremo difensore in quel momento fosse in ritiro in Trentino Alto Adige con il resto della squadra e addirittura in campo per l'amichevole contro la Virtus Verona con tanto di fotografie a rendere inequivocabile la sua presenza in campo. Pigliacelli è uno dei 46 indagati nell'inchiesta che coinvolge la Motorizzazione del capoluogo siciliano. L’indagine ipotizza un esteso sistema di corruzione negli uffici, con tanto di tariffario da mille euro a testa per superare le prove.

Va precisato che il portiere, secondo gli inquirenti, non avrebbe pagato mai somme di denaro e che possa aver beneficiato di un trattamento di favore.