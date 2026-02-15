Oggi in campo le prime tre della classe: si chiude la 14ª di Serie A Women
Scenderanno in campo quest'oggi le prime tre della classe in Serie A Women: l'Inter, seconda in classifica, aprirà le danze andando in casa di un Parma che ha necessità di punti dopo essere stato superato dalla Ternana Women. Un impegno sulla carta più semplice rispetto alle rivali: la Juventus, scossa dal possibile addio di Girelli in direzione Stati Uniti, infatti affronta una Lazio che sogna ancora di agganciare il primi tre posti, mentre la Roma chiuderà la quattordicesima giornata in casa contro un Napoli Women che è la grande rivelazione della stagione ed è appena a tre punti dalla zona coppe europee.
SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio
Como Women-Sassuolo 2-0
41’ Chidiac, 61’ Nischler
Ternana Women-Genoa 3-1
10’ Bahr (G), 28’ e 83’ rig. Pirone (T), 60’ Massimino (T)
Milan-Fiorentina 0-1
18’ Janogy
Domenica 15 febbraio
Parma-Inter ore 12:30
Juventus-Lazio ore 15:00
Roma-Napoli Women ore 18:00
Classifica - Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Fiorentina 21*, Como Women 20*, Milan 20*,Sassuolo 12*, Ternana Women 10*, Parma 9, Genoa 7*
* una gara in più