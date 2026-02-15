Spezia-Frosinone, le formazioni ufficiali: emergenza in mezzo per Donadoni
Emergenza in mezzo al campo per Donadoni che sceglie addirittura l'esterno Adamo come mezzala al fianco di Romano e Bellemo con Comotto, Nagy e Vignali lasciati in panchina. In avanti spazio a Vlahovic e Skjellerup, mentre dietro Ruggero e Bonfanti affiancano Hristov. Nessuna novità invece per il Frosinone con il solito tridente che vede Raimondo affiancato da Ghedjemis e Kvernadze.
Spezia (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Bonfanti; Sernicola, Romano, Bellemo, Adamo, Aurelio; Skjellerup, Vlahovic. A disposizione: Loria, Mascardi, Bertoncini, Beruatto, Comotto, Conte, Mateju, Nagy, Vignali. Allenatore Donadoni
Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Calò, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. A disposizione: Lolic, Pisseri, Corrado, Fini, Fiori, Gelli, Grosso, Kone, Marchizza, Vergani, Zilli, A. Oyono. Allenatore Alvini