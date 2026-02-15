Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno

Si chiude con tantissime polemiche il sabato della 25^ giornata di Serie A per il rosso che ha indirizzato la vittoria dell'Inter contro la Juventus. Un successo che permette ai nerazzurri di staccarsi dalle inseguitrici, mettono otto punti tra sé ed il Milan (che ha da recuperare una partita). Ko che costa caro alla Juventus, che certamente perderà terreno su almeno una tra Napoli (terzo a +3 dai bianconeri) e Roma (quarti ad ex aequo con la Signora). Nelle altre gare di giornata, vittoria importantissima in trasferta per la Fiorentina, che batte 2-1 il Como e aggancia il Lecce al 17esimo posto. Infine, nel pomeriggio, non si è fermata l'Atalanta, che ha battuto la Lazio per 2-0 all'Olimpico e ha scavalcato momentaneamente i lariani. Di seguito la graduatoria aggiornata e le probabili formazioni delle restanti nove gare del 25° turno:

Inter – 61 punti (25 partite giocate)

Milan – 53 (24)

Napoli – 49 (24)

Juventus – 46 (25)

Roma – 46 (24)

Atalanta – 42 (25)

Como – 41 (24)

Lazio – 33 (25)

Udinese – 32 (24)

Bologna – 30 (24)

Sassuolo – 29 (24)

Cagliari – 28 (24)

Torino – 27 (24)

Parma – 26 (24)

Genoa – 23 (24)

Cremonese – 23 (24)

Fiorentina – 21 (25)

Lecce – 21 (24)

Pisa – 15 (25)

Verona – 15 (24)

Le probabili formazioni

UDINESE-SASSUOLO - Domenica 15 febbraio, ore 12.30

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. Allenatore: Runjaic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

CREMONESE-GENOA - Domenica 15 febbraio, ore 15.00

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

PARMA-HELLAS VERONA - Domenica 15 febbraio, ore 15.00

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Lirola, Serdar, Al-Musrati, Niasse, Frese; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco.

TORINO-BOLOGNA - Domenica 15 febbraio, ore 18.00

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Prati, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.

NAPOLI-ROMA - Domenica 15 febbraio, ore 20.45

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Giovane; Hojlund. Allenatore: Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.