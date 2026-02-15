Udinese, Runjaic fa mea culpa: "Non ci sono scuse per i due gol in 40 secondi"

C'è rammarico nelle parole di Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese dopo la sconfitta contro il Sassuolo della gara di oggi. Un 2-1 per i neroverdi dopo l'iniziale vantaggio, con gli uomini di Grosso capaci di segnare due reti nel giro di 120 secondi. Queste alcune delle considerazioni di Runjaic in sala stampa:

"Bisogna considerare il fatto che siamo una squadra di medio livello, è normale per una squadra così avere alti e bassi, a volte si vince altre si perde, possiamo battere le grandi e perdere contro squadre più piccole, anche se il Sassuolo non è una piccola, è una squadra con buoni mezzi. Bisogna aggiungere che noi ci facciamo male da soli, indipendentemente dall'avversario, abbiamo ragazzi giovani, che non hanno esperienza ancora in Serie A. Miller oggi titolare e forse non ha fatto la sua miglior gara, anche Kristensen non ha tutti questi anni d'esperienza, vediamo anche quanto ci manca uno come Davis, per caratteristiche non ne abbiamo un altro così. Non voglio criticare la prestazione di Bayo ma non è Davis, Buksa sta rientrando dopo un infortunio, Zaniolo non è ancora al top, ha fatto tutta la gara e non era questo il piano per lui.

Bisogna restare calmi e lucidi, non abbiamo doppioni in tutti i ruoli per caratteristiche. Non ci sono scuse per i 40 secondi dove abbiamo preso due gol, questo è fuor di dubbio. Ci è mancato qualcosa, magari un po' di decisione, Gueye fa un bel tiro ma non gli è entrato, non aveva giocato bene a Lecce e oggi ha fatto meglio. C'è bisogno di tempo per integrarsi al meglio. Vogliamo arrivare a 50 punti, vediamo se ci riusciremo, magari è un obiettivo troppo ambizioso, non ci arriviamo da più di dieci anni. Abbiamo tanti ragazzi nuovi e giovani, non è una scusa, continueremo a lavorare per fare meglio nelle prossime partite. Affronteremo il Bologna, che avrà più possesso palla di noi, speriamo di fare una buona gara".