Due squadre, sette panchine e zero vittorie. La stagione da dimenticare di mister Cangelosi

Il tecnico Vincenzo Cangelosi si ricorderà a lungo questa stagione e non certo in maniera positiva. Il sessantaduenne infatti si è seduto su due panchine diverse – Perugia e Foggia – ma per un totale di appena sette gare in Serie C (più una in Coppa Italia di categoria) salutando anzitempo prima per un esonero e poi dimettendosi dal proprio ruolo.

A Perugia era arrivato lo scorso anno alla ventottesima giornata per salvare il salvabile in una stagione complicata e riuscendo nell’obiettivo tanto da essere confermato anche per questo campionato. Dopo appena cinque gare in cui non era arrivata neanche una vittoria (tre pareggi e due sconfitte) il club umbro aveva deciso per il primo cambio stagionale chiamando un altro tecnico esperto come Piero Braglia (ora al Pontedera) che però durò un mese prima di dimettersi e lasciare il posto a Giacomo Tedesco.

A febbraio per Cangelosi era arrivata così l’occasione, grazie al nuovo regolamento, di ripartire da un’altra panchina di Serie C come quella di un Foggia che in stagione era stato guidato prima da Delio Rossi, che aveva lasciato a inizio settembre, e poi da Enrico Barillari, esonerato a inizio febbraio. La sua avventura in rossonero è però terminata dopo una settimana e due gare in cui sono arrivare altrettante sconfitte. L’ultima, contro l’Atalanta U23, ha portato alle sue dimissioni inattese con il club che dovrà dunque trovare un nuovo allenatore per evitare la retrocessione. Per Cangelosi invece la stagione si chiude qui ed è certamente da dimenticare in fretta per ripartire nel prossimo futuro.