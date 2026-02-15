1-1 tra Parma ed Hellas nei primi 45': i ducali in superiorità numerica dal 10'
Succede un po' di tutto nel primo tempo di Parma tra la squadra di Cuesta e l'Hellas Verona di Sammarco: 1-1 il parziale, ma sono ancora una volta le scelte arbitrali a far discutere.
I ducali si portano subito in vantaggio con un fendente mancino di Bernabè, che buca Montipò dopo appena 4 minuti, mettendo la gara in discesa per i padroni di casa. Una discesa che diventa ancor più ripida pochi minuti, quando Orban si fa cacciare per un insulto a Pairetto dopo un mancato fischio, un'offesa che per il direttore di gara è meritevole di rosso. La gara si trasforma in un monologo ducale, con Strefezza e Britschgi che vanno vicini al raddoppio senza trovarlo. Così l'Hellas si rifà sotto grazie ad un pezzo di bravura di Bowie, che sposta Circati e in area di rigore cade per trattenuta del centrale: Pairetto indica il dischetto e Harroui fa 1-1 sotto gli occhi degli attoniti sostenitori crociati.