Monza-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Cutrone con Alvarez. C'è Okoro dall'inizio

Sarà Cutrone ad affiancare Alvarez in attacco nel Monza questo pomeriggio con Hernani in mezzo al campo al fianco di Pessina e Obiang. Sugli esterni spazio Azzi e Ciurria con in difesa Birindelli e Carboni al fianco di Carboni. La Juve Stabia risponde con Okoro, neo arrivato, come unica punta supportato da Zeroli. In mezzo al campo Mosti e Correia affiancano Leone, mentre in difesa Dalle Mura è il riferimento centrale. Queste le formazioni ufficiali:

Monza (3-5-2): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Ciurria, Pessina, Obiang, Hernani, Azzi; Cutrone, Alvarez. A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Delli Carri, Keita, Colombo, Bakoune, Capolupo, Colpani, Caso, Petagna, Dany Mota. Allenatore Bianco

Juve Stabia (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Zeroli; Okoro. A disposizione: Signorini, Boer, Ricciardi, Kassama, Mannini, Ciammaglichella, Torrasi, Maistro, Burnete, Gabrielloni, Dos Santos. Allenatore Abate