Juve piena di rabbia: arbitri nel mirino. Chiellini e Comolli: "Non è calcio. È inaccettabile"

In casa Juventus il 3-2 finale della sfida di San Siro contro l'Inter è solo un dettaglio, come tutto ciò che hanno fatto le due squadre in campo. Perché "è impossibile parlare di calcio dopo un'ingiustizia del genere", come hanno tuonato sia Giorgio Chiellini che Damien Comolli nel post gara. Il riferimento, e ormai è cosa nota, è chiaramente all'errore clamoroso commesso dall'arbitro La Penna al 42', con il secondo cartellino giallo mostrato a Kalulu che ha, parola dei due dirigenti della Juve, "rovinato il Derby d'Italia". Difficile dargli torto.

L'ex difensore e capitano della Vecchia Signora, ha analizzato in questo modo tutto l'accaduto, allargando anche la questione alle varie decisioni errate della classe arbitrale in questa stagione: "Non si può parlare di calcio, dopo quello che è successo oggi diventa difficile. È successo qualcosa di inaccettabile, per l'ennesima volta in questa stagione. Una volta capita a noi, una volta ad altri. Da domani probabilmente si cambierà il VAR ma non è accettabile un errore così, non è accettabile rovinare una partita del genere. Non è accettabile che non ci sia un livello adeguato in una partita così. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo. Dobbiamo cambiare. Non possiamo più procrastinare come invece facciamo sempre in Italia".

Non solo Chiellini però, visto che anche Comolli ha preso posizione, affermando: "Come club sentiamo imbarazzo, dalla proprietà ai tifosi fino all'allenatore e ai giocatori. È successo di nuovo, ancora e ancora in questa stagione. È imbarazzante. È difficile accettare ingiustizie come questa, per questo è arrivato il momento di dire qualcosa. Non c'è modo di parlare di calcio dopo questa partita. I giocatori e l'allenatore erano frustrati. Ripeto, è tutto inaccettabile".

In tutto questo, anche se non sembra, la partita c'è stata ed è stata vinta dall'Inter dopo una girandola di emozioni e di gol conclusa dalla rete di Zielinski al 90'. Nessun punto per la Juventus, ma le notizie positive per Spalletti ci sono eccome. La sua squadra non ha mollato e ha tenuto testa alla capolista anche in inferiorità numerica. Magra consolazione da cui ripartire per centrale la qualificazione alla prossima Champions League.