Verona, Harroui in gol un anno e 3 mesi dopo: in mezzo il calvario per l'infortunio

Il primo tempo fra Parma e Verona si è concluso sul punteggio di 1-1: dopo la rete del vantaggio siglata in avvio da Adrian Bernabé, gli scaligeri, pur in 10 contro 11 per l'espulsione di Gift Orban, hanno trovato il pareggio con Abdou Harroui. Un gol su calcio di rigore che gli ha fatto provare una sensazione ormai sconosciuta: l'ultima rete in Serie A risaliva al 3 novembre 2024, in un Verona-Roma 3-2.

Il centrocampista marocchino dal dicembre dello stesso anno è stato a lungo fuori dai campi per la rottura del legamento crociato, che gli ha fatto perdere tutta la seconda parte della scorsa stagione.

In questa annata il giocatore è tornato, in estate, anche se percorrendo uno step alla volta. Inizialmente infatti è sembrato patire ancora la necessità di ritrovare la miglior condizione fisica e soprattutto mentale, dopo un infortunio così grave. Dopo alcune prestazioni incoraggianti, Harroui non ci ha pensato due volte nell'andare a impossessarsi del pallone, a seguito del fischio dell'arbitro sul penalty conquistato da Kieron Bowie.