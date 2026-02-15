Insulti e minacce dopo Inter-Juventus: Bastoni e la compagna costretti a disattivare i commenti

Pioggia di insulti e minacce sui social nei confronti del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e di sua moglie Camilla Bresciani, all’indomani dell’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu nella sfida contro la Juventus.

Dopo la partita, sui profili Instagram del calciatore nerazzurro e della consorte sono comparsi centinaia di messaggi offensivi, alcuni dei quali con toni gravissimi. “Povero bambino che ha un padre così schifoso”, “Che bello quando morirai insieme ai tuoi figli”: sono soltanto due esempi dei numerosi commenti apparsi nelle ultime ore sotto le loro foto più recenti.

Una vera e propria ondata d’odio che ha spinto la coppia a prendere provvedimenti, decidendo di limitare e successivamente chiudere la possibilità di commentare i propri post, nel tentativo di arginare ulteriori attacchi.