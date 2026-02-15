Serie B, i risultati al 45°: Juve Stabia e Frosinone corsare. Pari per il Bari
Pochi gol e poche emozioni nei primi tempi delle tre gare di Serie B in programma alle 15:00. La Juve Stabia ringrazia l'ex portiere Thiam per un regalo incredibile nei primi minuti sfruttato al meglio da Mosti per siglare l'1-0 sul campo del Monza con cui si chiude la prima frazione, stesso risultato per il Frosinone sul campo di uno Spezia in piena emergenza in mezzo al campo e che continua a non riuscire a rialzarsi in questa stagione. Niente gol invece al San Nicola fra Bari e SudTirol.
25ª GIORNATA
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Cesena – Venezia 0-4
36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach
Domenica 15 febbraio 2026
Bari – SudTirol 0-0
Monza – Juve Stabia 0-1
2’ Mosti
Spezia – Frosinone 0-1
37’ Kvernadze
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara