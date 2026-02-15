Alla 27ª arriva il primo stop del Vicenza. Gallo non fa drammi, ma si lamenta dell'arbitraggio

Dopo 27 giornate arriva la prima sconfitta del Vicenza in campionato. La squadra biancorossa cade nell’anticipo di Serie C in casa contro un Alcione Milano che rilancia le proprie ambizioni non solo in chiave play off, ma anche in chiave secondo o terzo posto che non sono così distanti nonostante Lecco e Union Brescia debbano ancora scendere in campo.

Ma torniamo al Vicenza: prima o poi la sconfitta forse doveva arrivare, nonostante il tecnico Fabio Gallo avesse un’impressionante striscia positiva che durava dalla scorsa stagione quando guidò in Serie B la Virtus Entella, ed è giunta in maniera inaspettata e con un gol allo scadere che aumenta i rimpianti pur senza mettere a rischio il primato. Il Vicenza infatti ha ancora 16 punti sulle Rondinelle e 18 sui blucelesti.

Non ne fa infatti un dramma il tecnico Gallo nel post gara che commenta così la prestazione con qualche lamentela sulla direzione arbitrale: “Faccio i complimenti a loro perché è riuscito a batterci. Ho notato che i protagonisti non sono più i giocatori e gli arbitri vogliono fare i protagonisti che quindi non sono più i giocatori e si gioca poco. - si legge su Trivenetogoal.it - Mi dispiace perché non voglio spostare l’obiettivo sulla sconfitta, secondo me la terna se va in B farà fatica, faccio comunque i complimenti all’Alcione”

“È capitato quello che in cuor nostro non volevano, ma sapevamo che poteva arrivare. - continua il mister vicentino - È andata così e dobbiamo accettarla. Dobbiamo ripartire dal coro finale della Curva e smaltire facilmente la sconfitta”