Parma-Lazio, i convocati di Cuesta: Troilo torna a disposizione dopo la squalifica
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di oggi contro la Lazio. Troilo è tornato a disposizione dopo la squalifica mentre Conde, convocato nelle ultime tre occasioni, ha giocato ieri con la formazione Primavera.
Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begic, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sorensen.Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djuric, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile