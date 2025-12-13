Domani Genoa-Inter, Rosella Sensi: "Chivu timido. De Rossi, allenare era la sua strada"

Ex compagni di fronte. Genoa-Inter sarà De Rossi contro Chivu, una partita fra ex romanisti. E per parlare dei due tecnici, l'edizione odierna di Tuttosport ha intervistato Rosella Sensi: "Di Chivu ricordo bene il suo arrivo a Roma - racconta - lo prese ovviamente il mio grande papà per rafforzare ulteriormente la squadra (il rumeno rimase nella capitale dal 2003, al 2007, ndr). Di De Rossi ho un ricordo eterno: Daniele è cresciuto nelle giovanili della Roma (vestendo dal 2000, al 2019 la maglia giallorossa, ndr), lui insieme a Totti occupa un posto speciale".

L'ex numero uno della Roma ha poi parlato di cosa ci sia adesso di giallorosso nei due allenatori: "La Roma per Chivu è stata una squadra che l’ha formato - prosegue - insegnandogli tantissime cose, tanto che all’Inter è arrivato da giocatore già maturo, gli ha lasciato il segno. De Rossi è Roma per me, quella bella, che ora riporta a Genova nel gruppo, che è poi è fondamentale ai fini dei successi".

Se pensavo potessero allenare? Chivu non lo avrei detto - conclude Rosella Sensi - semplicemente perché l’avevo visto sempre molto timido, non meno capace. Di De Rossi sì, si capiva sarebbe stata la sua strada".