Man City, Bernardo Silva: "Quale gara vorrei rivivere? Facile, la finale di Champions con l'Inter"

"Se ci fosse una partita da poter rivivere, quale sarebbe? Risposta facile: la finale di Champions League". Parola di Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City che fa riferimento al 2023, quando vinse 1-0 contro l'Inter di Simone Inzaghi e sfatò il mito della Champions League nel club inglese che non era mai riuscito a vincerla prima di allora. "Ma anche le giornate negative per noi… per esempio, se parliamo della partita contro il Tottenham nei quarti di finale di Champions League (2019, ndr), quando siamo stati eliminati, è stata comunque una partita fantastica a cui prendere parte. Quindi ho tante partite fantastiche, tanti ricordi bellissimi tra cui potrei scegliere", racconta nell'intervista alla BBC.

Di contro, il momento più difficile è stato proprio in Champions League, nella finale del 2021 contro il Chelsea: "È stata dura, quando abbiamo perso 1-0, ma direi che ancora più della finale di Champions League c’è stata quella contro il Real Madrid in semifinale (2022, ndr)", ricorda Bernardo Silva. "Quando hanno segnato due gol negli ultimi due o tre minuti. Quella è stata davvero difficile da digerire, perché siamo stati molto migliori di loro in entrambe le partite fino a cinque minuti dalla fine. Butti via tutto. È stata un’esperienza molto frustrante", la sincerità del portoghese. Anche se "alla fine ce l’abbiamo fatta, ma la Champions League è stata un percorso duro per noi".

Gli ultimi due anni, tuttavia, sono stati parecchio lontani dalle capacità di una rosa piena di top player come quella di Guardiola. Eppure a fatica la scorsa stagione il City si è qualificato in Champions League e quest'anno sta cercando di ritrovare i meccanismi giusti per riproporre il dominio degli ultimi tempi: "In sette anni vincere sei Premier League, vincere un Triplete, vincere un quadruplo domestico, fare 100 punti, battere il record di gol… ovviamente sono un po’ di parte, ma potrei sostenere che quella generazione sia stata la migliore di sempre nel calcio inglese. Quindi non è normale e non puoi aspettarti che duri per sempre".

Riconoscendo di aver perso colonne portanti della squadra, tuttavia: "Ovviamente, se guardi per esempio alla finale di Champions League, di quella squadra 7 o 8 giocatori se ne sono già andati: giocatori molto importanti. Parliamo di grandi nomi come Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Manuel Akanji, Kyle Walker, Jack Grealish, Julian Alvarez o Cole Palmer". E proprio sul talento del Chelsea Silva ha commentato: "Lui se n’è andato, non giocava molto ma se n’è andato, ed era un ottimo giocatore. E sta arrivando una nuova generazione che ha bisogno di tempo per adattarsi".