Lazio, i convocati di Sarri per la trasferta a Parma: fuori Isaksen e lo squalificato Gila
TUTTO mercato WEB
Alle 18:00 va in scena al Tardini la sfida tra Parma e Lazio, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. I biancocelesti vanno a caccia di una vittoria che manca da due partite e per l’occasione Sarri ha diramato la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte alla trasferta. Assenti, come da programma, l'infortunato Isaksen e lo squalificato Gila. Questa la lista completa.
Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel.
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Marusic.
Centrocampisti: Vecino, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Dia, Cancellieri.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile