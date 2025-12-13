Tomas Locatelli: "Il Bologna non deve porsi limiti. Tornare in Champions sarebbe straordinario"

Per parlare dell’attualità di casa Bologna, e in particolare della rinascita di Bernardeschi, a La Gazzetta dello Sport è intervenuto l’ex rossoblù Tomas Locatelli. Queste le sue parole: “Non era semplice pensare che potesse fare così bene come nell’ultimo mese, pareva avesse perso stimoli e gamba. Penso che Italiano sia stato importante perché l’ha spinto in tutto e per tutto. Non me l’aspettavo, davvero, ma sono contentissimo che sia tornato ad essere decisivo”.

Il Bologna ha fatto un salto in avanti con Bernardeschi e Immobile?

“Il salto in avanti il Bologna lo ha fatto da anni: Berna e Immobile sono due giocatori di indubbio valore e se saranno al meglio il Bologna potrà svoltare ulteriormente. L’importante è stare bene, e Bernardeschi lo sta dimostrando mentre Immobile deve tornare a girare al massimo. Vediamo”.

Cos’è che più le piace di Italiano?

“Con lui si può pensare in grande: quando si ha un allenatore incredibile, un pubblico meraviglioso e una società del genere, solida, si può sognare molto. Il Bologna non si deve porre limiti, mai. Nella testa dei giocatori è il pensare di poter arrivare a qualunque risultato che può fare la differenza. E arrivare in Champions ancora sarebbe straordinario”.